В Прикамье осудили на 17 лет педофила из Красновишерска Мужчину отправят в исправительную колонию строгого режима Поделиться Твитнуть

В Пермском крае суд вынес обвинительный приговор 35-летнему жителю Красновишерского округа за тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении детей. Мужчину осудили на 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних, с учётом их беспомощного состояния, в развратных действиях в отношении нескольких детей без применения насилия, а также в использовании несовершеннолетней для создания порнографических материалов и распространении их в интернете.

Следствие и суд установили, что с 2022 по 2024 год подсудимый знакомился с девочками-подростками в соцсетях. В процессе общения он склонял их к совершению действий сексуального характера, выпрашивая интимные фотографии. В ответ мужчина отправлял им свои интимные снимки и порнографические материалы.

Мужчина отрицал свою вину, но собранные улики позволили следователям предъявить ему обвинение в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Решение суда пока не вступило в силу.

