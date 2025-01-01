Алёна Бронникова Студентам вузов в Прикамье предлагают выплачивать научные премии Сумма выплаты составит 50 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты регионального парламента в ходе сентябрьского пленарного заседания рассмотрели законопроект о расширении категорий кандидатов на получение премии и звания «Лауреат Пермского края в области науки». Документом предлагается ввести новую категорию получателей — «Студент-исследователь».

В случае принятия законопроекта претендовать на научную премию смогут студенты вузов Прикамья, которые занимаются научной или научно-исследовательской деятельностью. Речь идёт об обучающихся по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры, любой формы обучения.

Категории «Студент-исследователь» будет присуждаться премия третьей степени, сумма которой составит 50 тыс. руб. В данный момент на премию в области науки могут претендовать учёные и молодые учёные, которым присуждаются премии первой и второй степени в размере 200 и 100 тыс. руб.

Законопроект был поддержан в первом чтении. Правки к документу будут внесены до 26 сентября.

Предполагается, что данная премия будет вручаться ежегодно, начиная с 2027 года. Предусмотрено вручение восьми премий по 50 тыс. и изготовление восьми дипломов для лауреатов стоимостью 2 тыс. руб., что потребует выделения из бюджета дополнительных 448 тыс. руб.

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края 18 сентября отсутствовали Александр Бойченко (командировка), Елена Зырянова (отпуск), Дмитрий Кожанов (производственная необходимость), Сергей Черезов (отпуск), Владимир Чулошников (временная нетрудоспособность).

