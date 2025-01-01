Отремонтированный участок улицы Леонова в Перми прошёл общественную приёмку Объект привели в нормативное состояние на год ранее планируемого Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Работы по ремонту участка ул. Леонова от ул. Рязанской до ул. Свиязева в Перми проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», партийного проекта «Безопасные дороги» и Народной программы «Единой России». В состав приёмочной комиссии вошёл член общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Безопасные дороги» Дмитрий Аликин.

На ул. Леонова появились новые тротуары, карманы для общественного транспорта, новые дорожные знаки и само дорожное покрытие — уложено 780 м асфальта. По итогам проверки готовности объекта приёмочная комиссия замечаний не выявила, что свидетельствует о высоком качестве выполненных работ и соответствии объекта установленным стандартам.

По словам Дмитрия Аликина, ремонт выполнен качественно и профессионально.

«Появившиеся тротуары, удобные карманы для транспорта, новый асфальт значительно повысили уровень безопасности и удобства передвижения как для пешеходов, так и для водителей. В этом году обновление коснулось не только улицы Леонова, но и других участков городской инфраструктуры краевой столицы. Продолжаем работу над реализацией партпроекта «Безопасные дороги», обеспечивая безопасность и удобство граждан», — добавил он.

Добавим, что ул. Леонова является объектом 2026 года. Ремонт на год ранее планируемого стал возможен благодаря заблаговременной контрактации, которая ведётся по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Сейчас в Перми ремонтируют объекты следующего года, поскольку дороги прошедшего строительного сезона уже сданы.

По данным министерства транспорта Пермского края, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в следующую пятилетку в регионе планируется отремонтировать и реконструировать более 200 дорог и не менее 140 мостов. В этом году обновляются 53 участка — это более 95 км, а также 35 мостов.

Добавим, в рамках «Партийного десанта» активисты партии также контролируют выполнение народной программы «Единой России» в муниципальных образованиях. Они проводят мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество и сроки работ и получают обратную связь от жителей, подрядчиков и общественников.

