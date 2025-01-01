Заповеднику «Вишерский» в Прикамье определили границы охранной зоны Её площадь составила 66,4 тысячи гектаров Поделиться Твитнуть

Фото: Прокуратура Пермского края

В Пермском крае природоохранная прокуратура после проверки добилась установления границ охранной зоны в заповеднике «Вишерский». Об этом сообщает региональная прокуратура.

Проверку исполнения закона об особо охраняемых природных территориях провела Березниковская межрайонная природоохранная прокуратура. Надзорное ведомство установило, что ширина и конфигурация охранной зоны государственного природного заповедника были установлены не в полном объёме. Кроме того, в заповеднике не принято положение об охранной зоне, а на кадастровый учёт не поставлены сведения об её границах. Это, по словам прокуратуры, «не позволяло установить специальный режим для защиты заповедника от негативного воздействия».





Прокурор направил иск в суд с целью принятия мер администрацией заповедника и Минприроды России. Судебное решение было исполнено: федеральное ведомство разработало положение об охранной зоне, границы которой поставлены на учёт. Общая площадь охранной зоны составила 66 444,06 га.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.