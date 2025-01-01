В Прикамье открылся четвёртый Центр скрининга колоректального рака Медучреждение начало работать в Кунгуре Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края

Центр скрининга колоректального рака открылся в Кунгуре на базе медицинского центра «Доктор Айболит». Его основная задача — раннее выявление и профилактика злокачественных новообразований.

В минздраве Прикамья подчёркивают, что Центр в Кунгуре — уже четвёртое подобное медучреждение в регионе. Ранее центры открылись в Городской клинической поликлинике Перми, горбольницах Соликамска и Чайковского. Все они оснащены современным диагностическим оборудованием экспертного класса, с помощью которого проводятся колоноскопия и видеоколоноскопия с проведением биопсии, при наличии медицинских показаний — с санацией (удалением полипа). Колоноскопия, в том числе и под наркозом, проводится в рамках ОМС бесплатно.

В Центры пациенты поступают по направлению лечащего врача, медицинские манипуляции проводят высококвалифицированные специалисты.

По словам главного врача ООО «Доктор Айболит» Сергея Вылегжанина, ежегодно Центр сможет проводить до 1,5 тыс. исследований, здесь будут принимать пациентов из Кунгурского, Берёзовского, Кишертского, Октябрьского, Суксунского, Уинского и Ординского округов.

«В Кунгуре мы сделали упор на мощную диагностическую службу, способную качественно и быстро обследовать многих пациентов. И при обнаружении ЗНО безотлагательно приступать к лечению. Онкология — это такое заболевание, при котором промедление, в прямом смысле, смерти подобно. В Пермском крае рак толстого кишечника по смертности занимает место в первой пятёрке среди всех онкологических заболеваний. Поэтому так важно создание сети центров по выявлению этого недуга, охватывающих как можно больше территорий Прикамья», — пояснил Сергей Вылегжанин.

