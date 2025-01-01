В Прикамье спрос на кадры в нефтегазовой отрасли вырос на 4% Больше всего компаниям не хватает электромонтажников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на 4% увеличился спрос на сотрудников нефтегазовой отрасли. По данным аналитиков сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru, в регионе за восемь месяцев 2025 года было открыто 5,2 тыс. вакансий в сфере нефти и газа, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В целом в стране за период было открыто 170 тыс. вакансий для работников нефтегазовой промышленности, потребность в таких кадрах выросла на 36%. Чаще всего таких специалистов искали в Москве, где открылось 11 тыс. вакансий, Башкирии (10 тыс. вакансий) и Краснодарском крае (более 7,5 тыс. вакансий).





Самыми востребованными профессиями в отрасли стали электромонтажники (было открыто 37 тыс. вакансий). Спрос пришёлся также на сварщиков, где 18 тыс. новых рабочих мест, а также на разнорабочих (13,5 тыс. вакансий).





Медианная зарплата в отрасли по стране составляет 100 тыс. руб. Больший доход предлагается геологам (174 тыс. руб.), геодезистам (более 160 тыс. руб.) и машинистам (154 тыс. руб.).

