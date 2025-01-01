На СВО погиб отец троих детей из Прикамья Сергей Пинаев С ним простятся 19 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время спецоперации на территории Украины погиб житель Верещагинского округа рядовой Сергей Пинаев. Об этом на официальной странице в соцсетях сообщили местные власти.

Сергей Пинаев родился 17 июля 1987 года в Верещагино. Вырос в многодетной семье, учился в местной школе № 2. После школы работал в строительной сфере.

На СВО мужчина служил в качестве стрелка мотострелкового отделения. Погиб 17 июля этого года.

У военнослужащего остались мать, жена, три сына, а также сёстры и братья. В администрации выразили соболезнования всем родным и близким солдата.

Церемония прощания пройдёт 19 сентября в 11:00 во Дворце досуга Верещагино (ул. Железнодорожная, 16). В 11:30 состоится траурный митинг, а в 12:00 — отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» (ул. Жукова, 2а).

