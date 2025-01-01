ФСБ задержала в Прикамье похитителей нефти в особо крупном размере Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Пермском крае сотрудники УФСБ пресекли незаконную деятельность организованной группы, совершавшей хищения нефти. Оперативники установили, что преступники нелегально врезались в основной нефтепровод в Добрянском округе и похитили значительный объём сырья, сообщили в пресс-службе ведомства.

При участии бойцов Росгвардии подозреваемые были задержаны. На основании материалов, предоставленных УФСБ, следственным отделом ОМВД России «Добрянский» возбуждено уголовное дело в отношении задержанных по статье о покушении на кражу в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). В отношении них избрана мера пресечения — заключение под стражу.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные мероприятия для выяснения всех деталей преступной схемы и установления возможных соучастников.

