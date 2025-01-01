Продажи обогревателей в Перми выросли в 2,5 раза А цены на них немного снизились Поделиться Твитнуть

В Перми в августе отмечен резкий скачок спроса на отопительные приборы — продажи обогревателей увеличились в 2,5 раза. Несмотря на то, что в регионе еще тепло, пермяки активно готовятся к наступлению холодов. Также на 18% возрос интерес к каминам. Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на Avito.Live.

Лидерами продаж стали масляные обогреватели (19%), спрос на них вырос в 2,5 раза. Цена варьируется от 2 (б/у) до 2,8 тыс. руб. (новые). Они ценятся за тихую работу, доступность и эффективность для постоянного обогрева домов и офисов.

На второй позиции — электрические обогреватели (17%), продажи которых увеличились вчетверо. Их можно приобрести за 2 тыс. руб. на вторичном рынке и за 14 тыс. руб. — новые. Они обеспечивают быстрый нагрев и подходят для основного или дополнительного отопления.

Тепловентиляторы занимают 11% рынка, при этом их продажи тоже выросли в 4 раза. Средняя цена б/у версии — 4 тыс. руб., новой — 15 тыс. руб.

Газовые обогреватели (5%) стали покупать в 3,5 раза чаще, по цене 8 тыс. руб. (б/у) и 21 тыс. руб. (новые). Эти модели популярны для обогрева открытых площадок, таких как веранды кафе и производственные помещения с хорошей вентиляцией.

Инфракрасные обогреватели (2%) замыкают пятерку лидеров со средней ценой 4 тыс. руб. (б/у) и 6 тыс. руб. (новые).

Несмотря на повышенный спрос, средние цены на обогреватели снизились на 14%. Так, газовые модели подешевели на 29%, электрические — на 16%, инфракрасные — на 5%, тепловентиляторы — на 4%, а масляные — на 2%.

