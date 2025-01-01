У Чусовского моста в Перми образовалась автомобильная пробка Её могли вызвать дорожные работы Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в четверг, 18 сентября, в Перми образовалась автомобильная пробка на Чусовском мосту, доставившая немало хлопот горожанам. Она растянулась примерно на 8 км.

Причины её возникновения не уточняются, но один из пользователей сервиса отметил на карте проведение дорожных работ в районе кладбища Банная гора.

Департамент транспорта Перми сегодня утром проинформировал о затруднении движения в районе Чусовского моста в своём телеграм-канале. Отмечается, что из-за заторов автобусы задерживаются минимум на 15 минут.

Сообщается о затруднениях в движении автобусов № 22, 23, 32 и 58 в направлении Васильевки.

