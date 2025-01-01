В Прикамье родители ребёнка, вернувшего из детсада со сломанной ногой, получили компенсацию Поделиться Твитнуть

В одном из детских садов города Кунгура Пермского края произошёл инцидент. Во время прогулки воспитанница детского сада, играя, споткнулась и повредила ногу. Сотрудники дошкольного учреждения утверждают, что в течение дня девочка не жаловалась на боль, а при визуальном осмотре не было обнаружено ни отёка, ни гематом. Однако вечером родители заметили изменения в походке ребёнка и обратились за медицинской помощью.

В больнице у девочки диагностировали перелом внешней лодыжки и наложили гипс. Процесс восстановления занял около двух месяцев, в течение которых ребёнок испытывал боль и психологический дискомфорт из-за ограничений в движении. Мать пострадавшей обратилась в суд, требуя от дошкольного учреждения компенсации морального вреда.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что травма была получена из-за недостаточного надзора со стороны воспитателя, который не обеспечил должный уровень безопасности и охраны здоровья ребёнка. Суд, признав наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и причинённым вредом, обязал образовательное учреждение выплатить 150 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда было направлено в отдел судебных приставов. Должнику было сообщено о начале исполнительного производства и возможных последствиях в случае неоплаты. После предупреждения о мерах принудительного взыскания образовательное учреждение выплатило необходимую сумму, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

