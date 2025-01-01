Судебные приставы опечатали два придорожных кафе в Пермском крае В точках общепита применялась вода из непроверенных скважин Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Добрянке (Пермский край) судебные приставы, действуя на основании судебного решения, временно закрыли два придорожных заведения общепита, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

При инспекции кафе «Персона» и «Удача», расположенных вдоль трассы «Пермь-Чусовой», надзорные органы обнаружили несоблюдение санитарных норм. В частности, установлено, что в кафе применялась вода из собственных скважин, качество которой не подвергалось необходимому контролю. Данные сомнительные системы водоснабжения использовались для приготовления еды, гигиенических процедур и поддержания чистоты.

Владелец предприятий, предоставлявший услуги питания, был привлечён к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания). Суд, изучив материалы дела, вынес решение о приостановке работы кафе «Персона» и «Удача» на период 45 дней.

Исполнительный лист по данному делу был передан в отделение судебных приставов Добрянки ГУФССП России по Пермскому краю. Незамедлительно после начала исполнительного производства приставы выехали к указанным кафе. В ходе исполнительных действий оба заведения были опечатаны.

