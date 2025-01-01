В Пермском крае отремонтировали пять мостов и один путепровод Только в Верещагинском округе завершены работы на трёх объектах Поделиться Твитнуть

В Прикамье завершена модернизация еще пяти мостов и одного путепровода, об этом сообщили в Минтрансе Пермского края.

Так, в Еловском муниципальном округе капитально отремонтирован мост через р. Кашкалак. Этот объект расположен на автодороге регионального значения, соединяющей Барду, Ятыш, Кукуштан и Чайковский, он играет важную роль в транспортном сообщении между центром округа, Куедой и рядом населённых пунктов, включая деревни Большой Кашкалак и Свобода, а также с. Большая Уса.

В Ильинском округе капитально отремонтирован мост через р. Большой Кет в с. Сретенском. Сооружение соединяет две части села, обеспечивая доступ к социальным учреждениям.

В Чусовском округе завершён капитальный ремонт моста через р. Новиковку в п. Калино, являющегося единственной транспортной артерией, связывающей посёлок с другими населенными пунктами.

В Верещагинском округе завершены работы на трёх объектах. В п. Зюкайка, на улицах Первомайской и Набережной, завершено строительство мостовых переходов через реку Кожухарку, что обеспечило бесперебойное транспортное сообщение для более чем 3800 местных жителей. А в городе Верещагино капитально отремонтирован путепровод, проходящий над железнодорожными путями по ул. Депутатской. Это сооружение соединяет две части города с населением более 20 тыс. человек, обеспечивая удобный доступ к социальным учреждениям и выход на региональную трассу Очёр — Верещагино — Сива.

