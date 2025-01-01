Врачи пермского кардиодиспансера спасли пациентку с огромной опухолью в сердце Поделиться Твитнуть

В Минздраве Пермского края рассказали о спасении пермскими кардиохирургами жизни 68-летней пациентки с огромной опухолью в сердце

За последние полгода пермячка шесть раз проходила лечение в стационаре с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. У неё наблюдался временный паралич конечностей, однако двигательная функция полностью восстанавливалась.

Во время планового осмотра в поликлинике №4 у пациентки возникли подозрения на опухоль в сердце. Учитывая уникальность случая, терапевты обратились за консультацией к специалистам из кардиодиспансера. Было принято совместное решение о госпитализации пациентки для проведения сложной кардиохирургической операции. Задача по проведению операции была возложена на специалистов профильного учреждения.

В кардиодиспансере провели тщательное обследование с применением экспертной эхокардиографии, обнаружив крупную, свободно перемещающуюся опухоль в левом предсердии. Во время сердечных сокращений новообразование проникало в левый желудочек, нарушая нормальный ток крови. Было принято решение о безотлагательном хирургическом вмешательстве.

Врачи удалили из левых камер сердца опухоль размером около 5 см. Это была миксома — доброкачественное образование сердца, имеющее желеобразную структуру и склонное к фрагментации. Мелкие частицы этой опухоли с кровотоком попадали в мозг, вызывая неврологические симптомы, характерные для кардиоэмболического инсульта, рассказал Алексей Вронский, заведующий кардиохирургическим отделением.

Операция продолжалась два часа и завершилась успешно. После хирургического вмешательства пациентка провела 11 дней под наблюдением кардиолога. В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное, ей даны рекомендации по реабилитации.

