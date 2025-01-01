Для доказательства невиновности пермячка отдала мошенникам 700 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Чтобы доказать свою непричастность к махинациям, 79-летняя пенсионерка из Перми отдала телефонным мошенникам более 700 тыс. руб. Как рассказали в пресс-службе краевого управления МВД, пермячку обманули по стандартной схеме.

Сначала на домашний телефон пенсионерки позвонила девушка, представившаяся сотрудницей телекоммуникационной компании. Она предложила изменить номер телефона и предоставить скидку на тариф в размере 50 руб. Доверчивая женщина согласилась и назвала запрошенный номер СНИЛС.

Вскоре после этого последовал ещё один звонок на стационарный телефон. Мужчина, представившийся сотрудником отдела контроля международных звонков, заявил, что женщина стала жертвой мошенников и из-за ее действий пострадали 27 человек. Чтобы доказать свою невиновность, она должна задекларировать все свои ценности и крупные суммы денег. Звонивший даже порекомендовал ей юриста.

Испуганная пенсионерка немедленно связалась с этим «специалистом» и сообщила ему о наличии у неё более 700 тыс. руб. Лжеюрист посоветовал ей положить деньги в пакет и передать человеку из казначейства, который назовет пароль. Выполнив все инструкции, женщина передала деньги курьеру. Только после этого она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ведётся расследование.

Полицейские призывают граждан быть внимательными и следовать простым правилам безопасности. Главное — не совершать никаких финансовых операций, следуя указаниям, полученным по телефону.

«Прежде чем что-либо предпринимать, несколько раз проговорите вслух то, что вам сказали по телефону. Со временем вы поймете, насколько нелепы требования звонивших злоумышленников», — посоветовали в полиции.

