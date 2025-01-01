Алёна Бронникова При получении соцжилья в Прикамье исключат требование раскрыть тайну усыновления Региональное законодательство приводят в соответствие федеральному Поделиться Твитнуть

Фото: freepik / ru.freepik.com

В Прикамье при оформлении статуса малоимущих для предоставления жилья по договорам социального найма исключат требование предоставлять приёмными родителями судебное решение об усыновлении. Законопроект разработан для сохранения тайны усыновления и приведения регионального законодательства в соответствие федеральному.

«Статьёй Семейного кодекса установлено, что тайна усыновления охраняется законом. В связи с этим группой депутатов предлагается законопроект, который вносит изменения в отдельные нормы законов Пермского края, направленные на сохранение тайны усыновления», — сообщил на пленарном заседании заксобрания Прикамья депутат Сергей Ветошкин.

Инициатива была поддержана депутатами в первом чтении. Ко второму чтению документ должен быть доработан до 26 сентября. Отмечается, что принятие изменений не увеличит расходы краевой казны.

