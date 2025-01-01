В центре Перми столкнулись автобусы-«гармошки» Поделиться Твитнуть

фото: ЦБДД Пермского края

Около 9 часов утра 18 сентября в Перми на перекрестке ул. Ленина и ул. Борчанинова (недалеко от Театра-Театра) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух рейсовых автобусов-«гармошек». Об этом сообщили в Центре безопасности дорожного движения (ЦБДД) Пермского края.

На фото с камер наблюдения видно, что один автобус «догнал» другой. Уточняется, что в аварию попали автобусы маршрутов №14 и 50.

«Ограничено движение по средней полосе в направлении ул. Попова», — предупредили в ЦБДД Пермского края. О пострадавших в результате столкновения не сообщается.

В ГИБДД Перми информацию об аварии пока не прокомментировали.

