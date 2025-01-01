Глава транспортной компании в Прикамье давал взятки за информацию о полицейских рейдах Его дело передано в суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Чусового утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому против главы компании, специализирующейся на транспортировке грузов.

Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 291 УК РФ, а именно передача взятки в особо крупном размере должностному лицу в обмен на совершение заведомо противозаконных действий.

Следствием установлено, что в 2020 году руководитель предприятия вступил в сговор с уполномоченным лицом с целью получения сведений о проводящихся в районе инспекциях дорожной полиции, направленных на контроль автотранспорта, а также для получения помощи в уклонении водителей компании от ответственности за нарушение ПДД.

Общая сумма незаконного вознаграждения, переданного чиновнику за оказанные услуги, составила свыше 1,4 млн руб.

Материалы уголовного дела переданы в Свердловский районный суд Перми для дальнейшего рассмотрения и вынесения судебного решения. В отношении получателя взятки продолжаются следственные мероприятия.

Кроме того, прокуратурой поднят вопрос о привлечении к ответственности в соответствии со ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная выплата вознаграждения от имени юридического лица) организации, в интересах которой давались взятки.

