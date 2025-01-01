Алёна Бронникова Порядок расчёта компенсации за капремонт в Пермском крае изменится Нормативы будут приниматься индивидуально к каждому собственнику Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае изменится порядок расчёта компенсации за капитальный ремонт для неработающих пенсионеров и инвалидов. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении депутатами Законодательного собрания региона.

В частности, сейчас размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения зависит от количества проживающих в нём человек — 42 кв. м для семьи из двух человек, 52 кв. м для семьи из двух пенсионеров, не имеющих права на соцподдержку по оплате жилья и коммунальные услуги. Законопроектом предлагается установить показатель не к проживающим в одном помещении, а индивидуально на каждого собственника.

Напомним, компенсацию расходов на капитальный ремонт могут получить в размере 50% семьи, состоящие из пенсионеров старше 70 лет, и неработающие инвалиды I и II групп. Компенсация в размере 100% предоставляется пенсионерам старше 80 лет. Для получения льготы необходимо обратиться в органы социальной защиты или МФЦ с заявлением и пакетом документов, подтверждающих право на льготу.

