К Земле приближается астероид размером с 96-этажный небоскрёб

фото: Unsplash

По направлению к Земле движется крупный астероид, получивший обозначение 2025 FA22. Специалисты Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщают, что его максимальное сближение произойдёт в четверг, 18 сентября, около 10 часов утра по московскому времени (12 часов по пермскому).

По оценкам учёных, средний диаметр небесного тела составляет 166 м, а максимальная протяженность — 290 м, что сопоставимо с высотой 96-этажного небоскреба. Его масса оценивается как превышающая массу челябинского метеорита примерно в тысячу раз.

Вероятность столкновения с Землей существует, при этом специалисты лаборатории утверждают, что она крайне мала и составляет 0,01%. Скорее всего, он приблизится к планете на расстояние 1 млн км (это чуть больше диаметра орбиты Луны).

По предварительным данным, астероид 2025 FA22 может стать самым крупным объектом, сблизившимся с нашей планетой в текущем году.

По информации Xras.ru, ученые отмечают, что траектория астероида синхронизирована с движением Земли, обеспечивая периодические сближения. Предыдущее подобное сближение зафиксировано 17 сентября 1940 года. Если текущий пролёт пройдёт без последствий, следующее тесное сближение ожидается в сентябре 2173 года. Однако, подчеркивают исследователи, в долгосрочной перспективе вероятность падения этого астероида на Землю остаётся достаточно высокой.

