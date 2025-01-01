Алёна Бронникова Бесплатные экскурсии по Пермскому краю будут проводить для студентов СПО до 23 лет Законопроект прошёл первое чтение Поделиться Твитнуть

Михаил Нагайцев

В Пермском крае предложили распространить возможность организовывать бесплатные культурно-познавательные экскурсии и путешествия для студентов колледжей. Соответствующий законопроект был рассмотрен на пленарном заседании регионального Законодательного собрания в первом чтении.

Документом предлагается изменить формулировку регионального закона о туризме и туристской деятельности и уточнить получателей поддержки в пункте о реализации комплекса мер со стороны правительства Пермского края по организации экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями. Такую возможность ранее имели только школьники, теперь её получат также обучающиеся в профессиональных образовательных организациях в возрасте до 23 лет.

Соответствующими полномочиями органы государственной власти субъектов РФ наделены с 1 сентября. Как указано в финансово-экономическом обосновании, дополнительных расходов бюджета это не потребует. Ко второму чтению законопроект подготовят до 1 октября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.