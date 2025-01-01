К середине сентября в Пермском крае ускорился рост цен на бензин Литр топлива подорожал за неделю на 19 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю, с 9 по 15 сентября, в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 19 коп., достигнув 61,61 руб. за литр. Такие данные опубликовал Росстат.

АИ-92 подорожал на 20 коп., до 58,56 руб. за литр, АИ-95 — на 19 коп., до 63,70 руб. АИ-98 — на 17 коп., до 86,27 руб. Литр дизельного топлива в Прикамье вырос в цене до 72,02 руб. (+8 коп.).

Отметим, по средней цене бензина Пермский край опустился на седьмое место в ПФО. Лидирует Республика Мордовия, там литр бензина взлетел в цене сразу до 62,42 руб. Антимонопольная служба Мордовии фиксирует рост розничных цен на топливо, реализуемое компанией «ГазОЙЛ», в частности на бензин марок АИ-92 и АИ-95. Ведомство направило официальный запрос в адрес компании, чтобы выяснить экономические причины повышения цен и определить их объективность.

По цене дизельного топлива Прикамье удерживает первенство в округе.

С 9 по 15 сентября цены на автомобильный бензин изменились в 79 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего топливо подорожало в Тамбовской области (+4,7%) и Чеченской Республике +4,5%.

