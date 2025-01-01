Пропавшего под Пермью грибника нашли мёртвым Поделиться Твитнуть

В Перми трагически завершились поиски грибника, ушедшего в лес в прошлую субботу. Пермяк был обнаружен мёртвым. Об этом информирует поисково-спасательная организация «Отряд им. Ирины Бухановой».

Известно, что мужчина отправился в лес 13 сентября, около трёх часов дня, в окрестностях Верхней Курьи и Гайвы, после чего перестал выходить на связь. В поисках принимали участие волонтёры, обратившиеся к автомобилистам с просьбой о содействии.

Волонтёры просили водителей просмотреть записи с автомобильных видеорегистраторов, надеясь обнаружить какие-либо сведения о местонахождении пропавшего. Была распространена ориентировка с описанием внешности мужчины, включая его одежду, а также особые приметы: сутулую осанку и шрам на левой части лица.

Спустя четыре дня после начала поисков стало известно о печальном исходе.

«Найден. К сожалению, погиб. Выражаем искренние соболезнования семье и друзьям», — сообщили представители поискового отряда.

Обстоятельства гибели мужчины в отряде не разглашают.

