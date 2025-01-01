О поездке в Китай после отмены виз мечтают 63% пермяков На недельное путешествие они готовы потратить в среднем 115 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Алексей Суханов

Согласно данным SuperJob, 63% жителей Перми выразили желание посетить Китай в связи с введением безвизового режима.

Интерес к поездке в Китай демонстрирует гендерное равенство: 66% мужчин и 61% женщин хотели бы туда отправиться. Молодые люди до 35 лет проявляют больший энтузиазм (73%) по сравнению с более старшим поколением. Уровень дохода также влияет на желание путешествовать: среди респондентов с зарплатой до 50 тыс. руб. – 56%, в то время как среди тех, кто зарабатывает свыше 100 тыс., – 75%.

В среднем, пермяк готов потратить на недельное путешествие в Китай 115 тыс. руб. Мужчины планируют потратить немного больше женщин (116 и 113 тыс. соответственно), а молодёжь – больше старшего поколения (122 тыс. руб.). Ожидаемо, что бюджет увеличивается пропорционально доходу.

Великая Китайская стена возглавляет список достопримечательностей, которые пермяки хотели бы увидеть (33%), за ней следуют Пекин (16%) и Шанхай (13%). Запретный город Гуанчжоу и монастырь Шаолинь также входят в топ-5. Женщины чаще мечтают увидеть Великую Китайскую стену, а мужчины – Пекин и Шанхай.

Подавляющее большинство (88%) тех, кто уже побывал в Китае, остались довольны поездкой. Анализ комментариев выявил, что наибольшее впечатление произвело гостеприимство местных жителей, за которым следуют архитектура и достопримечательности. Также к положительным моментам отнесли пляжный отдых, природу и местную кухню.

