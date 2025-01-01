В Перми загорелся аварийный дом Здание не эксплуатировалось Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали о пожаре на ул. Вильгельма де Геннина в Перми. Информация о возгорании поступила дежурному 17 сентября в 17:12.

К месту вызова были направлены оперативные группы: семь спасателей и две единицы специальной техники. По прибытии первого расчета было установлено, что горит неэксплуатируемое строение (расселённый аварийный дом).

В результате пожара никто не погиб и не получил телесных повреждений.

Огнем было охвачено 20 кв. м площади.

Пожар был ликвидирован в 18:11.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

В ведомстве отметили, что информация являются предварительной и может корректироваться.

