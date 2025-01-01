В ночь на 18 сентября в Прикамье ожидаются заморозки до -2 градусов

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС, в ночные и утренние часы 18 и 19 сентября в отдельных районах Пермского края прогнозируются заморозки как в воздухе, так и на почве, с возможным понижением температуры до -2°C.





Как предупредили в МЧС, ввиду ожидаемого снижения температуры воздуха, возрастает риск возникновения техногенных пожаров, связанных с несоблюдением правил использования электроприборов и газового оборудования, применением самодельных обогревательных устройств и небрежным отношением к правилам пожарной безопасности.





Автомобилистам рекомендуется придерживаться безопасной скорости и соблюдать дистанцию между транспортными средствами, избегать резких торможений. Необходимо учитывать состояние дорожного покрытия при вождении.





Номера телефонов для вызова экстренных служб: «01» — со стационарного аппарата, «101» и «112» — с мобильного телефона; звонок бесплатный.