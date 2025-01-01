В одном из районов Перми из-за «Кросса нации 2025» ограничат движение транспорта Поделиться Твитнуть

В Свердловском районе Перми 20 сентября будет временно приостановлено движение транспортных средств. Данные изменения связаны с организацией и проведением всероссийского забега «Кросс нации 2025». Об этом предупредили в пресс-службе администрации Перми.

На участке ул. Самаркандской, между улицами Лякишева и Художника Зеленина, с полуночи 19 сентября до 15:00 20 сентября будет введён временный запрет на стоянку и остановку любых транспортных средств.

А 20 сентября с 7:30 до 15:00 будет действовать временное ограничение на проезд транспорта по ул. Самаркандской, от ул. Глуховской до ул. Художника Зеленина, с организацией одностороннего движения в направлении от ул. Глуховской к ул. Художника Зеленина.

