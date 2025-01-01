Россельхознадзор завернул прибывшую в Пермь партию спортивного питания из Армении Товар не имел ветеринарного подтверждения Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Пермском крае специалисты Россельхознадзора предотвратили незаконный ввоз 800 кг изолята сывороточного протеина, отправленного из Армении. Как пояснили в пресс-службе ведомства, товар не имел ветеринарного подтверждения. «10 сентября 2025 года груз был возвращен отправителю», — заявили в управлении.

Всего с начала 2025 года и по 16 сентября региональное управление Россельхознадзора остановило ввоз на территорию РФ более 1 тонны различных товаров.

Свыше 222,5 кг продукции животноводства — мяса, молочных изделий, меда и яиц — без сопроводительных документов поступила из Азербайджана и Узбекистана. Это на 23% больше, чем в прошлом году (180,841 кг).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.