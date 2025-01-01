Суд признал недействительным договор займа, заключённый мошенниками от имени пермячки Поделиться Твитнуть

В результате судебного разбирательства в Перми признан не имеющим юридической силы кредитный договор, оформленный аферистами на имя пожилой женщины.

Проверка, проведённая прокуратурой Индустриального района Перми, выявила, что в феврале прошлого года пенсионерке позвонили якобы из МФЦ.

Неизвестный сообщил о компрометации учётной записи женщины на портале Госуслуг и убедил её установить приложение для защиты от кражи личных данных. После установки программы контроль над аккаунтом перешёл к злоумышленникам.

Далее от имени гражданки в банковское учреждение поступила заявка на получение кредита в размере более 130 тыс. руб. Банк одобрил заявку и перевёл запрошенную сумму на указанные в заявлении реквизиты.

По указанному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведётся следствие.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании кредитного соглашения недействительным, о возврате банком средств, выплаченных по кредиту, о возмещении морального вреда и взыскании штрафа в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Суд удовлетворил требования прокурора.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура будет следить за его исполнением.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.