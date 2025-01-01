Финансирование строительства инфраструктурных объектов в Пермском крае увеличилось в 2,5 раза За первое полугодие было профинансировано 58 объектов Поделиться Твитнуть

Как сообщила глава Министерства финансов Пермского края Екатерина Тхор на заседании комитета регионального парламента, за первые шесть месяцев текущего года на возведение объектов общественной инфраструктуры в регионе было направлено свыше 7,9 млрд руб. бюджетных средств. Это составляет 32% от запланированного объёма и на 249% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет тг-канал ЗС.

В общей сложности, за первое полугодие было профинансировано строительство 58 объектов. В числе наиболее значимых: онкоцентр и фтизиопульмонологическая поликлиника в Перми, современный межвузовский кампус в Камской долине, комплекс зданий Березниковского политехнического техникума, пермский стадион «Юность» и универсальный спортивный комплекс в Березниках.

По словам министра финансов, к началу осени заключены контракты на сумму около 20,2 млрд руб., что составляет 82% от запланированного. Общий объём финансирования на строительство региональных объектов в 2025 году запланирован на уровне более 24,7 млрд руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.