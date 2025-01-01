В Пермь может приехать министр труда РФ Антон Котяков Визит ожидается в сентябре Поделиться Твитнуть

До конца текущего месяца ожидается приезд в Пермь Антона Котякова, занимающего пост министра труда и социальной защиты Российской Федерации. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Детали программы визита и его цели на данный момент уточняются.

Министерство труда Антон Котяков возглавляет с 2020 года. Предыдущий визит министра в Пермский край состоялся пять лет назад, в августе 2020 года. В рамках той поездки он посетил города Пермь и Кунгур.

