На СВО погиб уроженец Пермского края Игорь Тиунов
С военнослужащим из Очёра простятся 18 сентября
В ходе специальной военной операции на территории Украины при выполнении боевых задач погиб Игорь Тиунов из Очёра. Об этом сообщают местные власти на официальной странице в соцсетях.
Игорь Тиунов родился 2 февраля 1980 года в Очёре. Учился в Очёрской средней общеобразовательной школе № 1.
На СВО был гвардии рядовым в мотострелковой бригаде. Обстоятельства его гибели в зоне боевых действий 10 апреля не уточняются. У мужчины остались родители и сестра.
Прощание с военнослужащим состоится 18 сентября в центральном ДК Очёра (ул. Коммунистическая, 6). В 11:00 начнётся прощание, в 11:30 — гражданская панихида, а на 12:00 запланировано отпевание в церкви.
В местной администрации принесли соболезнования родителям, сестре, всем родным и близким погибшего.
