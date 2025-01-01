На СВО погиб уроженец Пермского края Игорь Тиунов С военнослужащим из Очёра простятся 18 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Очёрского муниципального округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины при выполнении боевых задач погиб Игорь Тиунов из Очёра. Об этом сообщают местные власти на официальной странице в соцсетях.

Игорь Тиунов родился 2 февраля 1980 года в Очёре. Учился в Очёрской средней общеобразовательной школе № 1.

На СВО был гвардии рядовым в мотострелковой бригаде. Обстоятельства его гибели в зоне боевых действий 10 апреля не уточняются. У мужчины остались родители и сестра.

Прощание с военнослужащим состоится 18 сентября в центральном ДК Очёра (ул. Коммунистическая, 6). В 11:00 начнётся прощание, в 11:30 — гражданская панихида, а на 12:00 запланировано отпевание в церкви.

В местной администрации принесли соболезнования родителям, сестре, всем родным и близким погибшего.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.