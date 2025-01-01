Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский краеведческий музей получит в коллекцию историческую нотную рукопись Дочь Дмитрия Кабалевского передаст ноты реквиема «Героям 1905 года» в музее-диораме Поделиться Твитнуть

Пермский краеведческий музей

В Пермь приезжает дочь композитора Дмитрия Кабалевского Мария Дмитриевна, которая передаст в коллекцию Пермского краеведческого музея нотную рукопись сочинения своего отца — реквиема «Героям 1905 года».

Это сочинение, написанное в начале 1970-х годов, имеет отношение к пермскому музею-диораме «Декабрьское вооружённое восстание 1905 года в Мотовилихе» на Вышке: с 1973 года на протяжении нескольких лет эта музыка была частью музейной экспозиции и звучала в помещении музея каждый час. Сам Дмитрий Кабалевский был депутатом Верховного Совета СССР от Пермской области, часто бывал в Прикамье и на протяжении многих лет руководил детским музыкальным фестивалем в Чайковском.

Передача рукописи состоится 18 сентября 2025 года в 16:00 на территории музея-диорамы. Гости события услышат реквием в исполнении сводного детского духового оркестра учащихся музыкальных школ Перми совместно с оркестром Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

