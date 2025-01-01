В Прикамье похоронили погибшего на СВО Алексея Тураева Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

В Александровском округе простились с погибшим на СВО Алексеем Тураевым. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.

Алексей Тураев родился 3 февраля 1993 года в Березниках, там прошли его детство и юность. После школы выучился на электрогазосварщика в Березниковском строительном техникуме.

В 2012 году познакомился с будущей супругой и переехал жить в Яйву. Там Алексей трудился на калийных и химических предприятиях.

Фото: администрация Александровского округа

В августе 2024 года мужчина решил подписать контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий. Погиб 27 апреля в бою.

За проявленное мужество и героизм его отметили медалью «Участника специальной военной операции».

Администрация Александровского округа выражает родным и близким глубокие соболезнования.

