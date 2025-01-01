В ДТП со служебным автобусом в Прикамье погиб человек Прокуратура начала проверку Поделиться Твитнуть

Фото: прокуратура Пермского края

Прокуратура Березников организовала проверку по факту ДТП с участием служебного автобуса. По предварительной информации, авария произошла утром 17 сентября на автодороге до населённого пункта Пермякова со стороны БКПРУ-4 в направлении Березников.

В результате происшествия один человек погиб. Также есть пострадавшие — им оказывают необходимую медпомощь.

Прокуратура проверит, как соблюдалось законодательство о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. Ведомство также контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.

По данным телеграм-канала «ЧП Березники», ДТП устроил 25-летний водитель Audi, который попытался опередить другое авто и врезался в грузовик Scania. После этого легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автобусом «ПАЗ».

Водитель Audi погиб, а в автобусе пострадали водитель и трое пассажиров.

