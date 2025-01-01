В пермском аэропорту появится бесплатный фонтанчик с питьевой водой Ранее проверку в воздушной гавани проводило Пермское УФАС Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В воздушных гаванях сети региональных аэропортов «Новапорт Холдинг» будет установлено более 30 бесплатных питьевых фонтанчиков. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в число аэропортов вошло и пермское Большое Савино.

Отмечается, что фонтанчики будут обеспечивать пассажиров и гостей питьевой водой, очищенной трёхступенчатыми фильтрами. Реализация проекта запланирована на сентябрь 2025 года.

Напомним, летом текущего года о проверке ценообразования на товары и услуги в аэропорту Большое Савино сообщила пресс-служба Пермского УФАС. В ведомстве отметили, что во время проверки сотрудники ФАС проанализируют ценообразование торговых объектов и объектов общепита, занимающих доминирующее положение в стерильной зоне аэропорта. Особое внимание будет уделено стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности.

В ведомстве рекомендовали аэропортам установить бесплатные источники питьевой воды в стерильных зонах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.