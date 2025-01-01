Сосны в Перми поразила хвойная тля Хвоя на деревьях желтеет и опадает Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено жителями дома на ул. Курчатова, 1в в Перми

Жители одного из дворов в Свердловском районе Перми столкнулись с нашествием вредоносной хвойной тли (хермес), поразившей сосны, возраст которых составляет уже более 10 лет. Об этом читатели сообщили «Новому компаньону».

По словам жителей дома по ул. Курчатова, 1в, иголки на соснах высыхают: хвоя желтеет и опадает. Та же проблема наблюдается в соседнем дворе. Они выразили обеспокоенность тем, что что заражённые деревья могут погибнуть и заразить другие растения.

Жители сообщили, что обращались в администрацию Перми. Специалист выезжал на место 15 сентября, где провёл осмотр деревьев совместно с работником из УК.

Фото предоставлено жителями дома на ул. Курчатова, 1в в Перми

В МКУ «ГорЗеленСтрой» рассказали, что в ходе обследования было обнаружено пожелтение и искривление хвои на молодых соснах, появление белого налёта на почках, шишках и ветвях у их основания или на приросте прошлого года, посковой налёт у основания хвои, наличие на иголках остатков коконов и личинки насекомых. Данные признаки говорят о поражении деревьев хермесом.

«Это признак жизнедеятельности насекомого, которое высасывает сок из молодых частей растения: прироста прошлого года, новых побегов, хвои, шишек. Начало развития Шютте — группа грибковых заболеваний хвойных деревьев. Личинки и остатки коконов, или божья коровка. Полезное насекомое», — сообщили в мэрии.

По рекомендации специалистов, для борьбы с хермесом, осенью на хвойных деревьях можно использовать агротехнические меры, химические препараты и любые народные средства. Хермес зимует в коре в стадии личинок, поэтому необходимо убрать и утилизировать опавшую хвою, которая служит источником инфекции, и растительные остатки, в которых также зимуют личинки, мульчировать приствольный круг корой или щепой хвойных пород. Весной нужно проводить профилактическую обработку фунгицидами, оптимальная периодичность — два-три раза в сезон: до распускания почек, в период активного роста и осенью, после окончания вегетации.

Поскольку деревья растут на придомовой территории, которая принадлежит собственникам дома по ул. Курчатова, 1в, ответственность за содержание деревьев несёт управляющая организация.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.