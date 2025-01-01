Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В ноябре в Перми пройдёт два театральных фестиваля «Волшебная кулиса» стартует 9 ноября, «МоноФест» — в конце месяца Поделиться Твитнуть

В ноябре в Перми пройдёт два традиционных для Пермского края театральных фестиваля. Об этом рассказал заместитель председателя Пермского отделения Союза театральных деятелей Сергей Баракин.

«Волшебная кулиса» — традиционный смотр-конкурс лучших спектаклей театров Пермского края, который проходит один раз в два года. Для отбора участников российские эксперты отсматривают все премьеры двух сезонов. В нынешней «Волшебной кулисе» участвует 17 спектаклей; чтобы их собрать, группы театральных критиков посмотрели и обсудили 85 постановок.

В конкурсе участвуют как крупнейшие театры краевого центра — Театр-Театр с «Женитьбой» (16+), ТЮЗ с «Войной и миром» (16+), Театр кукол с «Илиадой» (16+), так и театры из малых городов. Губахинская «Доминанта» покажет два спектакля — «Живое вещество академика Лепешинской» (16+) и спектакль малой формы «Родительский день» (16+), Березниковский драматический театр привезёт в Пермь спектакль «Ва-ва» (16+), уже ставший победителем российского фестиваля театров малых городов, Чайковский театр драмы и комедии приедет с новым спектаклем известного режиссёра и хореографа Ирины Ткаченко «Сны Адриана» (12+) по прозе Пушкина.

В конкурсе участвует также Лысьвенский театр драмы со спектаклем «Место действия: Лысьва» (12+), однако он поедет показывать свой большой трёхактный проект в Кудымкар: в Перми не нашлось подходящей по размеру площадки — большой зал Театра-Театра уже должен закрыться на ремонт.

Коми-Пермяцкий театр, на сцене которого будет показан спектакль из Лысьвы, в конкурсе «Волшебной кулисы» в этот раз участвовать не будет: отправится на гастроли.

Кроме основной конкурсной программы, фестиваль предлагает ещё и специальную: это тоже конкурс, но конкурс альтернативных спектаклей с альтернативным жюри. Спектакли, поставленные вне театральных стен и вне привычных форматов, будут оценивать завсегдатаи пермских театров и журналисты. Лучший, по их мнению, спектакль будет одним из лауреатов «Волшебной кулисы». В этом году в специальной программе четыре названия, одно из них — постановка Дома актёра «О чём молчит бар» (18+), которая проходит в баре «Совесть».

В конце ноябре в Перми пройдёт фестиваль моноспектаклей «МоноФест». Он откроется либо 21 ноября, либо на неделю позже — 28 числа. Неточность в датах объясняется сложностью с составлением расписания показов. Основными фестивальными площадками станут «Сцена-Молот» и Дом актёра.

