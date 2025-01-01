Объявлены финалисты конкурса «Лидер Пермского края» в четырёх номинациях Победителей определят в ближайшее время Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Прикамье стали известны финалисты, вошедшие в шорт-листы регионального конкурса «Лидер Пермского края» в номинациях «Дороги и транспорт», «Образование», «Агропромышленный комплекс» и «Туризм».

В номинации «Дороги и транспорт» в финал вышли: проект «Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Пермь-Березники км 176+300 — км 178+300 с устройством кольцевой развязки на км 176+300» от ООО «Асфальтобетонный завод № 1», проект ООО «Стройград плюс» по капитальному ремонту дороги по ул. Сибирская в Перми и проект АО по запуску в краевой столице электробусного сообщения МУП «ПермГорЭлектротранс».

В шорт-лист номинации «Образование» попали проект «Маршрут Победы: помним, чтобы созидать» пермской школы № 22, проект «От агрокласса до агрохолдинга», представленный ГБПОУ «Кунгурский колледж агротехнологий и управления», а также АО «Соликамскбумпром» с проектом «Системная профориентация — инвестиции в будущее».

В номинации «Агропромышленный комплекс» в число финалистов вошли ООО «Агрофирма «Победа», которое в этом году отмечает своё 95-летие, ООО «Агрохолдинг «Труд», являющееся лидером по производству молока в Кунгурском округе и активным участником проекта «Профессионалитет» по подготовке рабочих кадров в аграрной отрасли, и фермерское хозяйство ИП Олеси Устюговой «Улитки не за горами» — победитель гранта «Стартап» 2024 года.

В номинации «Туризм» за победу в конкурсе будут бороться проект «Доступный Урал», организующий активные туры по Перми и Прикамью и развивающий глэмпинги «Горы и Реки» в Усьве и «Рога и Копыта» в Лысьвенском округе, музейно-туристический центр «Конфектория» кондитерской фабрики «Пермская» и парк-отель «Зеленино».

Добавим, что победителей в каждой из номинаций в ближайшее время определит комиссия под председательством главы региона Дмитрия Махонина.

