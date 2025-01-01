За первую половину сентября в Перми ликвидировано свыше 700 незаконных граффити Наибольшее их количество обнаружено в Свердловском районе Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский линейный отдел МВД России на транспорте

Городская административно-техническая инспекция отчиталась о результатах работы по ликвидации нелегальных графических рисунков на зданиях и сооружениях Перми. Только за первые две недели сентября 2025 года инспекторы обнаружили 882 таких изображения, 716 граффити уже убраны. Об этом пишет «Пятница».

Наибольшее количество незаконных граффити зафиксировано в Свердловском районе — 197, из которых удалено 155. В Мотовилихинском районе выявлено 162 нелегальных рисунка, ликвидировано — 155. Ленинский район насчитывает 133 незаконных изображения, из которых стерты 114. В Кировском районе обнаружено 112 рисунков, устранено 66. Чаще всего незаконные рисунки обнаруживаются и удаляются с фасадов зданий, трансформаторных подстанций, столбов электропередачи, заборов и гаражей.

С начала текущего года в Перми выявлено свыше 12,7 тыс. незаконных граффити, при этом уже удалено более 11,1 тыс. изображений.

В администрации Перми напоминают, что за нанесение надписей и рисунков в неположенных местах предусмотрен штраф: для граждан — до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс., для организаций — до 100 тыс. руб. За несвоевременное удаление также предусмотрена административная ответственность в виде штрафа: для граждан — до 2 тыс. руб., для должностных лиц — до 10 тыс. руб., для организаций — до 50 тыс. руб.

