Полиграф уссурийский замечен в 24 территориях Пермского края Чиновники назвали его эндемиком региона

фото: Алексей Сметкин

На заседании экономического комитета краевого Законодательного собрания заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Олег Солонцов сообщил, что полиграф уссурийский является эндемиком для Прикамья. Об этом пишет тг-канал краевого ЗС.

В ходе встречи депутаты затронули проблему борьбы с короедом-вредителем и возможности очистки лесов от его присутствия. Солонцов подчеркнул, что уссурийский полиграф – это эндемик Пермского края. Впервые данное насекомое было обнаружено на территории региона в 70-х годах XX века, однако упоминания о нём можно найти и в исследованиях, датируемых XIX столетием.

Согласно данным министерства, в настоящее время вредитель зарегистрирован уже в 24 муниципальных образованиях Пермского края. Для сравнения, ранее его присутствие отмечалось лишь в трёх округах: Пермском, Нытвенском и Добрянском.

