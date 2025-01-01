Глава Перми оценил благоустройство дворовых территорий и аллеи у «Гознака» в Дзержинском районе Во время выезда Эдуард Соснин посетил также школу «Киокушинкай» Поделиться Твитнуть

Глава Перми Эдуард Соснин в ходе рабочего выезда в Дзержинский район города проинспектировал благоустроенные дворовые территории, аллею напротив Пермской печатной фабрики «Гознак», а также посетил обновлённую спортивную школу «Киокушинкай».

Как отмечает пресс-служба администрации Перми, особенностью рабочих выездов главы города в районы является выстраивание контакта с жителями, оперативное реагирование на их запросы и решение проблем. Особое внимание мэр уделил благоустройству дворовых территорий.

Так, в рамках городской программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства» в дворах по пр. Парковому, 30/1 и 40а отремонтированы проезды, обустроены тротуары и автомобильная парковка. В целом по муниципальной программе в 2025 году в Дзержинском районе благоустроены уже три придомовые территории, ещё на двух объектах работа продолжается.

Также обустроена аллея напротив Пермской печатной фабрики «Гознак»: выделена пешеходная зона, установлено освещение, видеонаблюдение, арт-объект «Монета», предусмотрены зоны отдыха, качели, велостоянки. Ремонт сквера выполнен при поддержке фабрики «Гознак». В настоящее время здесь работает выставка «Знаки Победы». По итогам выезда Эдуард Соснин поручил рассмотреть возможность установки дополнительного освещения и выполнить кошение травы на газонах.

Ещё одной точкой визита главы города стала спортивная школа «Киокушинкай», где за последние три года отремонтировали систему отопления, кровлю входной группы, коридоры на первом и втором этажах. Кроме того, в школе, где обучаются и занимаются в секциях киокушин и чир спорта более 1,5 тыс. детей, обновили покрытие баскетбольной площадки и оборудование: татами, силовые тренажеры и др.

Напомним, ранее глава Перми Эдуард Соснин провёл инспекционные выезды в Ленинский, Индустриальный, Свердловский, Мотовилихинский, Орджоникидзевский и Кировский районы.

