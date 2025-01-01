Работа сайта Пермского авиатехникума восстановлена после атаки хакеров Взлом ресурса произошёл в День знаний Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В Перми вновь функционирует сайт техникума им. Швецова, подвергшийся хакерской атаке. Об этом порталу perm.aif.ru сообщили в региональном министерстве образования.

Напомним, в начале учебного года произошёл инцидент. Интернет-ресурс Пермского авиационного техникума перестал открываться. Причиной стала хакерская атака, организованная неизвестными киберпреступниками. Сообщалось, что за восстановление доступа к сайту хакеры требовали выкуп.

В минобре подтвердили, что инцидент произошел 1 сентября, в День знаний.

«Злоумышленники заблокировали данные на серверах учебного заведения и сетевые службы. На главной странице сайта было размещено требование о перечислении средств в обмен на разблокировку данных», — прокомментировали ситуацию в министерстве.

После инцидента администрация учебного заведения обратилась в соответствующие органы правопорядка. На данный момент работоспособность сайта полностью восстановлена.

