В суд Перми направлено дело о незаконном обналичивании более 160 млн рублей Деятельность преступников была пресечена ещё в марте 2023 года

В Перми завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту обналичивания более 160 млн руб. Его фигурантами являются двое мужчин и женщина. Их обвиняют в создании и распространении фальшивых платежных документов для незаконного обналичивания, приёма, выдачи и перевода денег в составе организованной группы (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Следствие выяснило, что житель Перми 1987 г.р., ранее осуждённый за незаконную банковскую деятельность, организовал в сентябре 2020 года преступную группу. В неё вошли мужчина 1978 г.р. и женщина 1980 г.р. Они использовали подставные фирмы, не ведущие реальной деятельности, для перевода денег сторонних компаний. Затем обвиняемые оформляли поддельные платежные поручения и отправляли их в банки. Обналиченные средства уходили в теневую экономику.

Деятельность преступников была пресечена в марте 2023 года при сотрудничестве с УФСБ России по Пермскому краю. Следствие установило, что группа изготовила более 500 поддельных платежных поручений на общую сумму более 160 млн руб. В ходе обысков были изъяты документы, электронные устройства, печати. Допрошено более 50 человек, проведено 15 экспертиз. Материалы дела составили 52 тома.

Организатору незаконной деятельности была избрана мера пресечения в виде ареста, его сообщникам — запрет определенных действий.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

