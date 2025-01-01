На СВО погиб житель Прикамья Виталий Лапаев Его похоронят 18 сентября на родине Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Алексанровского округа

В ходе проведения российской спецоперации на Украине погиб Виталий Лапаев. Об этом сообщается на официальной странице в соцсетях администрации Александровского округа.

Виталий родился в п. Яйва Александровского района Пермской области 29 декабря 1981 года. Как он оказался на СВО, не уточняется. Местные власти также не раскрывают обстоятельства и дату его гибели в зоне проведения боевых действий.

Похороны военнослужащего состоятся 18 сентября. Церемония прощания пройдёт в похоронном доме «Санта» в п. Яйва с 10:00. Солдата похоронят на кладбище п. Яйва.

Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

