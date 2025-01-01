Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Российские художники осмыслят коллекции Пермского краеведческого музея средствами современного искусства Фонд MaxArt и краеведческий музей открывают совместную арт-резиденцию Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Фонд современного искусства MaxArt и Пермский краеведческий музей при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина объявляют open-call для российских художников на участие в арт-резиденции.

Это уже девятая арт-резиденция фонда MaxArt — российской институции, открывшей резиденцию в Перми в 2023 году, и первая совместная с музеем. Участники резиденции получат грант, а также в течение полутора месяцев смогут творчески работать в мастерских в особняке XIX века — Доме Мешкова, получать кураторскую поддержку, посещать фонды и филиалы краеведческого музея. Фокус резиденции направлен на сайт-специфичные исследования и работу с природным, культурным и социальным контекстом Пермского края.

Особое внимание будет уделено взаимодействию с музейными коллекциями: художникам предлагается исследовать феномен краеведческого музея как институции, работать с археологическими, этнографическими и естественноисторическими коллекциями, переосмысливая историческое и культурное наследие через практики современного искусства.

По итогам арт-резиденции пройдёт публичный показ работ в формате открытых мастерских.

Open-call проходит с 15 сентября по 13 октября. К участию приглашаются индивидуальные авторы из России и стран СНГ в возрасте от 21 года и творческие коллективы до двух человек, работающие в сфере современного искусства. Художники, желающие принять участие в резиденции, должны пройти конкурс. В экспертный совет, который будет работать над выбором победителей open-call, войдут главный куратор фонда MaxArt, исследователь, преподаватель Мария Калинина; сооснователь Ассоциации арт-резиденций России, куратор резиденции «Выкса», художник Кристина Горланова; директор Центра городской культуры в Перми, преподаватель НИУ ВШЭ Татьяна Синицына; главный хранитель Пермского краеведческого музея, археолог, участник XVI Красноярской музейной биеннале «Принцип надежды» Надежда Горшкова; заместитель директора Пермского краеведческого музея по научной работе, кандидат исторических наук, доцент ПГНИУ Мария Ромашова.

Мария Ромашова, заместитель директора Пермского краеведческого музея по научной работе:

— Мы предлагаем художникам поработать с нашими классическими экспозициями — исторической и естественнонаучной, с памятниками деревянного зодчества музея «Хохловка», мемориальными музеями и музейными фондами. Современное искусство в краеведческом музее — явление редкое, но именно такой диалог нам очень интересен.

