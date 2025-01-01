Этим летом в Перми на 25% вырос спрос на ремонтные услуги Наибольший запрос у пермяков был на остекление балконов Поделиться Твитнуть

Летний период этого года для пермяков ознаменовался повышенной активностью в сфере ремонта: горожане активно занимались обновлением жилья, подготовкой дач к осеннему сезону и благоустройством коммерческих объектов. После некоторого затишья вновь отмечается рост интереса к масштабным проектам. Аналитики «Авито Услуг» подсчитали, что с июня по август интерес к ремонтным услугам увеличился на 25% относительно весенних показателей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

По данным исследования, главным направлением сезона стало возобновление интереса к проектам комплексного характера. Интерес к услугам бригад, специализирующихся на капремонте квартир, по сравнению с весной увеличился на 35%. Спрос на разработку дизайн-проектов вырос на 44%, что свидетельствует о стремлении пермяков к делегированию задач и желанию получить полностью завершенный результат «под ключ».

Повышение спроса коснулось и инженерных работ. Так, услуги сантехников стали более востребованными на 40%, особенно востребованной оказалась услуга монтажа водоснабжения под ключ, которая показала почти трёхкратный рост.

Отделочные работы также не остались в стороне. Летний сезон ознаменовался ростом интереса к услугам по поклейке обоев (57%), покраске стен (34%) и потолков (17%). В целом плиточные работы стали популярнее на 34%, при этом укладка различных видов плитки и керамогранита прибавила около 57%.

Рост наблюдался и сфере утепления окон и балконов, поскольку она имеет непосредственное отношение к энергоэффективности помещений. Услуга по остеклению балконов стала востребованнее на 73%.

