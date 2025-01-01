Детская сцена Пермского Театра-Театра открывает творческие мастерские Дети поставят мюзикл и драматический спектакль и вместе со взрослыми споют хором Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В октябре детская сцена Пермского Театра-Театра — Театр-Тятрик — запустит трёхмесячные творческие мастерские по трём направлениям: «Мюзикл», «Драматический спектакль» и «Семейный хор».

Как рассказала руководитель детской сцены Евгения Дорохова, летом в Тятрике работала творческая площадка. Дети приходили на целый день с понедельника по пятницу, занимались вокалом и актёрским мастерством, и результатом этой деятельности стали четыре постановки — спектакль театра теней, мюзикл и два драматических спектакля.

Деятельность осенних мастерских будет идти по той же схеме, но с учётом того, что начался учебный год: ребята будут заниматься дважды в неделю по вечерам в течение трёх месяцев.

На мастерских «Мюзикл» участники — дети от 8 до 12 лет — вместе с репетитором по вокалу Евгенией Прозоровой и актрисой Анной Анисимовой будут работать над музыкальным спектаклем: сочинят образы, познакомятся с основами музыкальной грамоты, придумают костюмы, смастерят реквизит и декорации к спектаклю.

Кастинг пройдёт 26 сентября в 19:00.

На мастерских «Драматический спектакль» дети того же возраста под руководством актёра Даниила Севостьянова и режиссёра, художника-бутафора, художественного руководителя театра кукол «Крылатый дом» (Пермь) Артура Кучукбаева освоят основы актёрского мастерства, создадут театральные декорации и реквизит своими руками, и, конечно, осуществят постановку спектакля. Проходить предварительный кастинг для участия в драматической мастерской не нужно.

Стоимость участия в мастерской — 8000 руб. в месяц.

Результат — музыкальную и драматическую постановки — ребята предъявят перед Новым годом.

Кроме того, Тятрик впервые объявляет воскресные занятия «Семейный хор». Репетитор по вокалу Евгения Прозорова и актриса Ольга Пудова ждут семьи, которые мечтают наполнить досуг совместным творчеством. За три месяца занятий по вокалу и сценической речи по утрам в воскресенье дети, мамы, папы, бабушки и дедушки подготовят настоящий хоровой концерт, который тоже будет показан в декабре. Занятия подойдут даже тем, кто никогда не пел; на «Семейный хор» предварительных прослушиваний не будет. Цена — 6 000 руб. в месяц за семью.

Чтобы записаться на творческие мастерские, нужно оставить заявку в сообществе Театра-Тятрика ВКонтакте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.