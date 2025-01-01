В Перми с начала сентября ликвидировали 23 НТО Больше всего незаконных объектов торговли было в Свердловском районе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что за первую половину месяца в краевой столице убрали 23 объекта нестационарной торговли (НТО), функционировавших без разрешительных документов. Больше всего демонтировано в Свердловском районе. На землях, находящихся в собственности муниципалитета, было ликвидировано пять киосков и два торговых места.

В Ленинском районе демонтировали пять НТО, в Индустриальном районе — четыре, в Орджоникидзевском — три, а в Мотовилихинском и Дзержинском районах — по два объекта.

Во всех районах города постоянно проводятся мероприятия по выявлению нелегальных торговых точек, также принимаются во внимание жалобы горожан. Если владельцы НТО отказываются устранять нарушения законодательства, то на лиц, осуществляющих торговлю, составляется протокол об административном нарушении за ведение торговли в неположенном месте. Незаконно размещенные на муниципальной территории торговые объекты подлежат принудительному демонтажу.

В Перми уже несколько лет подряд действует утверждённая схема размещения НТО и установлены требования к их внешнему виду. В мэрии считают, что это позволяет обеспечить стандартизацию всех НТО, расположенных на земельных участках, независимо от их формы собственности, и учитывать архитектурный стиль окружающей застройки. Кроме того, в городе действует Положение, регулирующее процедуру обнаружения и демонтажа незаконно установленных объектов, находящихся на муниципальной или государственной земле. Жители, заметившие незаконную торговлю, могут обратиться в администрацию своего района или в полицию.

