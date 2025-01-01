Пермские антимонопольщики выявили нарушения в рекламе магазина инструментов Дело рассмотрят 3 октября 2025 года Поделиться Твитнуть

Специалисты Пермского УФАС обратили внимание на рекламу услуг магазина инструментов Beripilu, расположенную на фасаде здания по ул. Дзержинского, 47 в Перми.

Помимо прочего в рекламе были указаны такие словосочетания, как «самые низкие цены» и «самый большой выбор». При этом критерии, по которым проводилось сравнение, и объективное подтверждение данных утверждений отсутствовали.

В пресс-службе ведомства напомнили, что по закону запрещено распространять в рекламе информацию, не соответствующую действительности, а также сведения о преимуществах рекламируемого товара перед товарами других производителей или продавцов. Слова «самый», «лучший», «первый», «номер один» можно использовать только с указанием критерия сравнения, имеющим объективное подтверждение.

Таким образом, специалисты Пермского УФАС выявили в рекламе магазина инструментов признаки нарушения Закона о рекламе и возбудили дело в отношении рекламодателя. Оно будет рассмотрено 3 октября 2025 года. В случае признания рекламодателя виновным, он будет привлечён к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

